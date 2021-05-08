Состоялась 10 неделя на проекте «Холостяк»-11. Наступил самый важный и ответственный этап, когда главный герой знакомится с родителями участниц. Однако в 10 выпуске с одной из девушек Михаилу Заливако пришлось попрощаться. Кто покинул проект в нескольких шагах от финала? И почему так произошло? Больше — в нашем материале.

Розы получили три девушки, кроме Джессики. Холостяк признался сразу, что у него нет розы для участницы. Безусловно, на таком дальнем этапе особенно сложно прощаться. Но правила таковы, что чувства определяют тех, кто остается дальше.

«Я увидел, что твоё прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему. Я это чувствую. Ты будешь счастлива, я знаю. Позволь, я тебя провожу», — отметил Миша.

Позже Холостяк признался, что прошлое девушки помешало и в личной жизни: «В наших отношениях были претензии, ревность. Наверное, надломили прошлые отношения. Она не может до конца раскрыться. Она мне нравилась, но надеюсь, что она в будущем сможет отпустить все обиды».

«У нас действительно была особенная история. Буду вспоминать каждый момент. Наши свидания были действительно романтическими, настолько эмоциональными. Возможно, виновата я, что он меня не выбрал… Он реально достойный мужчина. Есть ощущение, что мы ещё где-то встретимся», — завершила свою историю на проекте Джессика.

Читайте нас также в Viber и Telegram