Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11
12.05.2021
Уже в эту пятницу главный герой Михаил Заливако познакомит девушек со своими родителями. Финал близко, поэтому участницы пользуются каждой возможностью обратиться к Холостяку. Смотрите полные видеообращения Розали, Джессики, Даши и Ани из 10 выпуска.
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Розали
Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11
Даша
Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11
Джессика
Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11
Аня
Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11
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