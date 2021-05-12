Уже в эту пятницу главный герой Михаил Заливако познакомит девушек со своими родителями. Финал близко, поэтому участницы пользуются каждой возможностью обратиться к Холостяку. Смотрите полные видеообращения Розали, Джессики, Даши и Ани из 10 выпуска.

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Розали

Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 Смотрите эксклюзив 10 выпуска проекта Холостяк от 07.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша

Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 Смотрите эксклюзив 10 выпуска проекта Холостяк от 07.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Джессика

Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 Смотрите эксклюзив 10 выпуска проекта Холостяк от 07.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Аня

Video: Видеообращения участниц к Михаилу Заливако в 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 Смотрите эксклюзив 10 выпуска проекта Холостяк от 07.05.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

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