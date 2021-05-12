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Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11

12.05.2021

Уже цієї п’ятниці головний герой Михайло Заливако познайомить дівчат зі своїми батьками. Фінал близько, тому учасниці користуються кожною можливістю звернутися до Холостяка. Дивіться повні відеозвернення Розалі, Джессіки, Даші та Ані з 10 випуску.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 10 випуску після знайомства з батьками?

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Аня

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

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