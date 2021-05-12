Уже цієї п’ятниці головний герой Михайло Заливако познайомить дівчат зі своїми батьками. Фінал близько, тому учасниці користуються кожною можливістю звернутися до Холостяка. Дивіться повні відеозвернення Розалі, Джессіки, Даші та Ані з 10 випуску.

Більше на тему: Хто залишив проєкт «Холостяк»-11 у 10 випуску після знайомства з батьками?

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Аня

Video: Відеозвернення учасниць до Михайла Заливака в 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 10 випуску проекту Холостяк від 07.05.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram