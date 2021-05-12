В 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 главный герой отправился в родные города всех участниц, дабы познакомиться с их родителями. Так Аня Богдан ждала Михаила Заливако в Киеве, где встретила его на своем автомобиле и резво прокатила по столице. А вот сюрприз, который девушка приготовила для Холостяка, оказался довольно экстремальным. Больше — в материале.

Уже не новость, что Миша и Аня любят экстрим и всячески к нему стремятся. В истории взаимоотношений пары есть и банджи-джампинг, и побег от съемочной группы, и водные лыжи, и даже раскопки в Египте. Пришло время Ане знакомить Мишу со своей семьей. Но это показалось девушке недостаточно экстремальным занятием, поэтому, прежде чем отправиться на «смотрины», она решила затащить Холостяка в киевское подземелье. Как это было — смотрите в эксклюзивном видео, которое не вошло в эфир.

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