У 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 головний герой вирушив до рідних міст усіх учасниць, щоб познайомитися з їхніми батьками. Так Аня Богдан чекала Михайла Заливака в Києві, де зустріла його на своєму автомобілі і жваво покатала столицею. А ось сюрприз, який дівчина приготувала для Холостяка, виявився доволі екстремальним. Більше — в матеріалі.

Уже не новина, що Міша й Аня полюбляють екстрим і всіляко до нього прагнуть. В історії взаємин пари є і банджі-джампінг, і втеча від знімальної групи, і водні лижі, і навіть розкопки в Єгипті. Настав час Ані знайомити Мішу зі своєю сім’єю. Та це здалося дівчині недостатньо екстремальним заняттям, тому, перш ніж вирушити на «оглядини», вона вирішила затягнути Холостяка до київського підземелля. Як це було — дивіться в ексклюзивному відео, яке не ввійшло в ефір.

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Video: Не ввійшло в ефір: Як Холостяк вирушив з Анею Богдан до підземелля У 10 випуску проекту Холостяк 11 сезон Михайло Заливако відправився з Анею Богдан в підземелля. Дивіться ексклюзивне відео 10 випуску проекту Холостяк 11 сезон

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