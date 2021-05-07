Знакомства с родителями участниц продолжаются. Холостяк узнает много нового о девушках, а также выходит на новый уровень взаимоотношений с ними. Как прошла встреча Миши с друзьями Розали? И насколько душевным выдался разговор по видеосвязи с мамой?

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Встреча с Розали состоялась на привычной территории Холостяка — в Харькове. Участница попыталась удивить харьковчанина Харьковом. Поэтому двое приготовились к насыщенному дню. И начали с квеста. Путь стартовал с Харьковского экономического университета. И выяснилось, что Холостяк здесь же провёл три студенческих года.

«Университет стал первым местом, куда я попала, приехав в Харьков. По началу было очень тяжело. Было достаточно сложно адаптироваться в новом городе, в новых условиях. Был период борьбы за себя. Но я шла каждый раз на учёбу и слушала Three days grace — “Riot”», — призналась Розали.

Следующим пунктом было заведение, где двое познакомились впервые ещё 5 лет назад. Напомним, что Миша запомнил девушку с первой встречи в караоке, а впоследствии был приятно удивлён, когда участница пришла на проект. Это стало настоящим и приятным сюрпризом для Холостяка.

Здесь же Розали устроила сольный концерт для Миши. Вскоре настал момент «Х» — знакомство с близкими. Семья Розали живет в регионе, где идут активные военные действия. Поэтому встреча с родными состоялась по видеосвязи.

Мама рассказала, насколько тесная у неё с дочерью связь. А также задала вопрос, насколько Михаил готов связать свою судьбу с творческой личностью. Более того, стало известно, что девушка никогда не знакомила своих парней с семьей.

«Мне понравилось, что даже в момент разговора мы с Розали перешучивались. Было очень легко. Розали даже прослезилась. Мне нравится, как она проявляет свои эмоции. Удивило, что Розали никогда не знакомила парней с мамой», — комментирует Холостяк.

Также Миша познакомился с близкими друзьями участницы.

«Розали всегда держала Мишу за руку. Это показатель. Ведь она не любитель нежностей, особенно на публике. Также Розали приготовила торт, а готовит она лишь для самых близких. Так что, Миша, добро пожаловать в семью», — подметили друзья девушки.

Как сложатся отношения Розали и Миши дальше — узнайте в наших материалах на сайте STB.UA.

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