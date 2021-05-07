«Холостяк»-11: Знайомство з мамою і друзями Розалі

Знайомства з батьками учасниць тривають. Холостяк дізнається багато нового про дівчат, а також виходить на новий рівень стосунків із ними. Однак 10 випуск не про суперництво, а про зближення. Як пройшла зустріч Михайла з друзями Розалі? І наскільки душевною була розмова по відеозв’язку з мамою?

Зустріч з Розалі відбулася на звичній території Холостяка — в Харкові. Учасниця спробувала здивувати харків’янина Харковом. Тому двоє приготувалися до насиченого дня. І почали з квесту. Шлях стартував з Харківського економічного університету. І з’ясувалося, що Холостяк тут же провів три студентські роки.

«Університет став першим місцем, куди я потрапила, приїхавши до Харкова. Спочатку було дуже важко. Було досить складно адаптуватися в новому місті, в нових умовах. Був період боротьби за себе. Але я йшла щоразу на навчання і слухала Three days grace — “Riot”», — зізналася Розалі.

Наступним пунктом був заклад, де двоє познайомилися вперше ще 5 років тому. Нагадаємо, що Михайло запам’ятав дівчину з першої зустрічі в караоке, а згодом був приємно здивований, коли учасниця прийшла на проєкт. Це стало справжнім і приємним сюрпризом для Холостяка.

Тут же Розалі влаштувала сольний концерт для Міші. Незабаром настав момент «Х» — знайомство з близькими. Сім’я Розалі живе в регіоні, де тривають активні воєнні дії. Тому зустріч з рідними відбулася по відеозв’язку.

Мама розповіла, наскільки тісний у неї з дочкою зв’язок. А також запитала, наскільки Михайло готовий пов’язати свою долю з творчою особистістю. Ба більше, стало відомо, що дівчина ніколи не знайомила своїх хлопців із сім’єю.

«Мені сподобалося, що навіть у момент розмови ми з Розалі жартували. Було дуже легко. Розалі навіть заплакала. Мені подобається, як вона проявляє свої емоції. Здивувало, що Розалі ніколи не знайомила хлопців з мамою», — коментує Холостяк.

Також Михайло познайомився з близькими друзями учасниці.

«Розалі завжди тримала Мішу за руку. Це показник. Адже вона не прихильниця ніжностей, особливо на публіці. Також Розалі приготувала торт, а готує вона лише для найближчих. Тож, Мішо, ласкаво просимо в сім’ю», — зауважили друзі дівчини.

Як складуться стосунки Розалі та Міші далі — дізнайтеся в наших матеріалах на сайті STB.UA.

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