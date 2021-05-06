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«Холостяк»-11: как пройдет знакомство с родителями участниц в 10 выпуске?

06.05.2021

В 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 состоится долгожданное знакомство с родителями участниц. Розали, Аня, Джессика и Даша познакомят Михаила Заливако со своими семьями и друзьями. Больше смотрите завтра, 7 мая, в 10 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11.       

Настал тот момент, когда девушки познакомят главного героя романтического реалити «Холостяк»-11 со своими семьями. Безусловно, этап волнительный и ответственный как для самого Михаила, так и для участниц. 

Во время знакомства с родителями Ани все будет складываться легко и непринужденно. Появится ощущение, будто все не впервые собираются вместе за одним столом. Пока… Неужели свадебные фото заставят Холостяка сомневаться в девушке? 

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Неделя, которая раскроет каждую девушку по-новому. Все, что таилось все 10 недель, уже завтра станет известным. Ведь кто, как не родители, знают своих дочерей? В 10 выпуске проекта «Холостяк»-11 вы также увидите:

  • Отпустила ли Аня свое прошлое? 
  • Развелась ли она официально со своим бывшим мужем?
  • Какие тайны Розали раскроются во время общения с ее мамой?
  • Почему Джессика будет невероятно волноваться на Церемонии роз?  
  • И что Даше будет сложно выразить словами?

Смотрите уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ 10 выпуск проекта «Холостяк»-11. Финал близко, а значит, времени до главной развязки этой весны остается совсем мало!  

Video: «Холостяк»-11: как пройдет знакомство с родителями участниц в 10 выпуске?

Смотрите 10 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 10 выпуск проекта Холостяк 11 от 07.05.2021? Смотрите в видео анонс

 

Video: «Холостяк»-11: как пройдет знакомство с родителями участниц в 10 выпуске?

Смотрите 10 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 10 выпуск проекта Холостяк 11 от 07.05.2021? Смотрите в видео анонс

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