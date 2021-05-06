«Холостяк»-11: як пройде знайомство з батьками учасниць у 10 випуску?
У 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбудеться довгоочікуване знайомство з батьками учасниць. Розалі, Аня, Джессіка і Даша познайомлять Михайла Заливака зі своїми сім’ями і друзями. Більше дивіться завтра, 7 травня, в 10 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11.
Настав той момент, коли дівчата познайомлять головного героя романтичного реаліті «Холостяк»-11 зі своїми сім’ями. Безумовно, етап хвилюючий і відповідальний і для самого Михайла, і для учасниць.
Під час знайомства з батьками Ані все складатиметься легко і невимушено. Буде відчуття, ніби всі не вперше збираються разом за одним столом. Доки… Невже весільні фото змусять Холостяка сумніватися в дівчині?
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Тиждень, який розкриє кожну дівчину по-новому. Усе, що приховувалося 10 тижнів, уже завтра стане відомим. Адже хто, як не батьки, знають своїх дочок? У 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 ви також побачите:
- Чи відпустила Аня своє минуле?
- Чи розлучилася вона офіційно зі своїм колишнім чоловіком?
- Які таємниці Розалі розкриються під час спілкування з її мамою?
- Чому Джессіка неймовірно хвилюватиметься на Церемонії троянд?
- І що Даші буде важко передати словами?
Дивіться вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ 10 випуск проєкту «Холостяк»-11. Фінал близько, а отже, часу до головної розв’язки цієї весни залишається зовсім мало!
Video: «Холостяк»-11: як пройде знайомство з батьками учасниць у 10 випуску?
Video: «Холостяк»-11: як пройде знайомство з батьками учасниць у 10 випуску?
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