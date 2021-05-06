У 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбудеться довгоочікуване знайомство з батьками учасниць. Розалі, Аня, Джессіка і Даша познайомлять Михайла Заливака зі своїми сім’ями і друзями. Більше дивіться завтра, 7 травня, в 10 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11.

Настав той момент, коли дівчата познайомлять головного героя романтичного реаліті «Холостяк»-11 зі своїми сім’ями. Безумовно, етап хвилюючий і відповідальний і для самого Михайла, і для учасниць.

Під час знайомства з батьками Ані все складатиметься легко і невимушено. Буде відчуття, ніби всі не вперше збираються разом за одним столом. Доки… Невже весільні фото змусять Холостяка сумніватися в дівчині?

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Тиждень, який розкриє кожну дівчину по-новому. Усе, що приховувалося 10 тижнів, уже завтра стане відомим. Адже хто, як не батьки, знають своїх дочок? У 10 випуску проєкту «Холостяк»-11 ви також побачите:

Чи відпустила Аня своє минуле?

Чи розлучилася вона офіційно зі своїм колишнім чоловіком?

Які таємниці Розалі розкриються під час спілкування з її мамою?

Чому Джессіка неймовірно хвилюватиметься на Церемонії троянд?

І що Даші буде важко передати словами?

Дивіться вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ 10 випуск проєкту «Холостяк»-11. Фінал близько, а отже, часу до головної розв’язки цієї весни залишається зовсім мало!



Video: «Холостяк»-11: як пройде знайомство з батьками учасниць у 10 випуску? Дивіться 10 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 10 випуск проекту Холостяк 11 від 07.05.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Video: «Холостяк»-11: як пройде знайомство з батьками учасниць у 10 випуску? Дивіться 10 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 10 випуск проекту Холостяк 11 від 07.05.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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