Уже завтра, 30 апреля, на телеканале СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Холостяк»-11 . События будут действительно жаркими, ведь каждая участница старается все больше и больше удивить главного героя. Какие новые возможности появятся у девушек? Как они будут распределять бонусы между собой? Не пропустите уже завтра в 9 выпуске проекта «Холостяк»-11 в 19:00 на телеканале СТБ.

Карточки с бонусами — это же то, о чем каждая мечтала на протяжении всего сезона. Ключ от номера Холостяка, роза авансом и другие пикантные возможности открываются для соперниц. Так у Даши появится доступ к Михаилу в любое время суток, ведь у нее есть ключ от комнаты. Участница примет решение с самого утра прийти к Холостяку со вкусным завтраком в постель. Но неужели кто-то уже до нее оказался там? И какой будет реакция Миши на появление в его номере Даши?

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Более того, Юля «Зайка» устроит настоящий погром. Такой участницу вы еще не видели, поэтому вряд ли узнаете ее. Она уверенно ворвется на чужое свидание и почувствует себя главной. Понравится ли это Мише? Хватит ли сил и мудрости у Ани не сорваться в таких условиях? Неужели «Зайка» посмеет испортить первое индивидуальное свидание Джессики? И главное, как Холостяк отреагирует на игру без правил?

Video: «Холостяк»-11: взлом номера Холостяка и новая Юля «Зайка» уже в 9 выпуске Смотрите 9 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 9 выпуск проекта Холостяк 11 от 30.04.2021? Смотрите в видео анонс

Не пропустите уже завтра, 30 апреля, 9 выпуск проекта «Холостяк»-11 в 19:00 на телеканале СТБ!

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