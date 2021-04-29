Уже завтра, 30 квітня, на телеканалі СТБ вийде 9 випуск проєкту «Холостяк»-11. Події будуть справді гарячими, адже кожна учасниця намагається все більше і більше здивувати головного героя. Які нові можливості з’являться у дівчат? Як вони розподілятимуть бонуси між собою? Не пропустіть уже завтра в 9 випуску проєкту «Холостяк»-11 о 19:00 на телеканалі СТБ.

Картки з бонусами — це ж те, про що кожна мріяла протягом усього сезону. Ключ від номера Холостяка, троянда авансом та інші пікантні можливості відкриваються для суперниць. Так у Даші з’явиться доступ до Михайла в будь-який час доби, адже в неї буде ключ від його кімнати. Учасниця вирішить з самого ранку прийти до Холостяка зі смачним сніданком у ліжко. Та невже хтось опиниться там до неї? І якою буде реакція Міші на появу Даші в його номері?

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Ба більше, Юля «Зайка» влаштує справжній погром. Такою учасницю ви ще не бачили, тому навряд чи впізнаєте її. Вона впевнено увірветься на чуже побачення і відчує себе головною. Чи сподобається це Міші? Чи вистачить сил і мудрості в Ані не зірватися в таких умовах? Невже «Зайка» насмілиться зіпсувати перше індивідуальне побачення Джессіки? І головне, як Холостяк відреагує на гру без правил?

Video: «Холостяк»-11: злам номера Холостяка і нова Юля «Зайка» вже у 9 випуску Дивіться 8 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 9 випуск проекту Холостяк 11 від 30.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Не пропустіть уже завтра, 30 квітня, 9 випуск проєкту «Холостяк»-11 о 19:00 на телеканалі СТБ!

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