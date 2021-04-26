Ексучасниця проєкту «Холостяк»-11 Юля про Мішу, дружбу і свій ідеал чоловіка

У 7 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако попрощався з Юлею. Незважаючи на величезну симпатію з боку чоловіка, він так і не зміг достукатися до серця учасниці. Невпевненість у собі поставила під сумнів і інтерес Михайла. Однак сам проєкт став для Юлі прекрасним трампліном для стрибка в нове життя. Більше — читайте в матеріалі.

Про цілі на проєкті

Юля зізналася, що прийшла на проєкт без конкретної мети. Вона тоді переживала складний період у житті, і щоб переключитися, спробувала участь у романтичному реаліті. Адже не секрет, що саме тут можна відчути новий і незабутній спектр емоцій.

Уже на проєкті побачивши Мішу, Юля зрозуміла, що він їй подобається. Хоча ще до цього сумнівалася, чи зможе боротися за нового чоловіка. Легкість і комфорт — те, що відчула вона поруч із Холостяком.

«У мене була сильна симпатія, але закохатися я не встигла», — зізналася ексучасниця.

Про дружбу з суперницями

До проєкту Юля не вірила в дружбу з суперницями. Однак змогла близько подружитися з Анею Богдан.

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Чому Михайло попрощався з Юлею

«Я думаю, що доцільніше поставити це запитання Михайлу. Як я зрозуміла, йому не потрібна невпевнена дівчина. Та мені здається, що просто не йокнуло. До мене було справді гарне ставлення, він мене оберігав. Але просто не зійшлися», — поділилася власною думкою Юля.

Також Юля розповіла про ідеал чоловіка, якого мріє зустріти:

«Я бачу біля себе дорослу і самодостатню людину, яка має досвід, не боїться нести відповідальність, також хоче сім’ю. Для мене це найголовніше».

Уже зараз Юля готова до нових стосунків. Минув час, і вона розуміє: якщо чоловік не побачив сенсу спілкування з нею, то не варто витрачати час на зайві спроби. Головне ― вчасно відпустити одне одного, як це сталося з Холостяком.

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