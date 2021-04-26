Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Экс-участница проекта «Холостяк»-11 Юля о Мише, дружбе и своем идеале мужчины

26.04.2021

В 7 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако попрощался с Юлей. Несмотря на огромную симпатию со стороны мужчины, он так и не смог достучаться до сердца участницы. Неуверенность в себе поставила под сомнение и интерес Миши. Однако сам проект стал для Юли прекрасным трамплином для прыжка в новую жизнь. Больше — читайте в материале.      

О целях на проекте

Юля призналась, что пришла на проект без конкретной цели. Она тогда переживала сложный период в жизни, и дабы переключиться, попробовала участие в романтическом реалити. Ведь не секрет, что именно здесь можно ощутить новый и незабываемый спектр эмоций.

Уже на проекте увидев Мишу, Юля поняла, что он ей нравится. Хотя еще до этого сомневалась, сможет ли бороться за нового мужчину. Легкость и комфорт — то, что ощутила она рядом с Холостяком.

«У меня была сильная симпатия, но влюбиться я не успела», — призналась экс-участница.   

О дружбе с соперницами

До проекта Юля не верила в дружбу с соперницами. Однако смогла близко подружиться с Аней Богдан. 

Больше по теме: Кто станет избранницей Холостяка 11 сезона Михаила Заливако?

Почему Михаил попрощался с Юлей

«Я думаю, что более целесообразно задать этот вопрос Михаилу. Как я поняла, ему не нужна неуверенная девушка. Но мне кажется, что просто не екнуло. Ко мне было действительно хорошее отношение, он меня оберегал. Но просто не сошлись», — поделилась своим мнением Юля.    

Также Юля рассказала об идеале мужчины, которого мечтает встретить: 

«Я вижу возле себя взрослого и самодостаточного человека, который имеет опыт, не боится нести ответственность, также хочет семью. Для меня это самое главное». 

Уже сейчас Юля готова к новым отношениям. Прошло время, и она понимает: если мужчина не увидел смысла общения с ней, то не стоит тратить время на лишние попытки. Главное ― вовремя отпустить друг друга, как это произошло с Холостяком. 

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить