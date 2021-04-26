В 7 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако попрощался с Юлей. Несмотря на огромную симпатию со стороны мужчины, он так и не смог достучаться до сердца участницы. Неуверенность в себе поставила под сомнение и интерес Миши. Однако сам проект стал для Юли прекрасным трамплином для прыжка в новую жизнь. Больше — читайте в материале.

О целях на проекте

Юля призналась, что пришла на проект без конкретной цели. Она тогда переживала сложный период в жизни, и дабы переключиться, попробовала участие в романтическом реалити. Ведь не секрет, что именно здесь можно ощутить новый и незабываемый спектр эмоций.

Уже на проекте увидев Мишу, Юля поняла, что он ей нравится. Хотя еще до этого сомневалась, сможет ли бороться за нового мужчину. Легкость и комфорт — то, что ощутила она рядом с Холостяком.

«У меня была сильная симпатия, но влюбиться я не успела», — призналась экс-участница.

О дружбе с соперницами

До проекта Юля не верила в дружбу с соперницами. Однако смогла близко подружиться с Аней Богдан.

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Почему Михаил попрощался с Юлей

«Я думаю, что более целесообразно задать этот вопрос Михаилу. Как я поняла, ему не нужна неуверенная девушка. Но мне кажется, что просто не екнуло. Ко мне было действительно хорошее отношение, он меня оберегал. Но просто не сошлись», — поделилась своим мнением Юля.

Также Юля рассказала об идеале мужчины, которого мечтает встретить:

«Я вижу возле себя взрослого и самодостаточного человека, который имеет опыт, не боится нести ответственность, также хочет семью. Для меня это самое главное».

Уже сейчас Юля готова к новым отношениям. Прошло время, и она понимает: если мужчина не увидел смысла общения с ней, то не стоит тратить время на лишние попытки. Главное ― вовремя отпустить друг друга, как это произошло с Холостяком.

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