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Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

27.04.2021

Финал проекта «Холостяк»-11 уже скоро. Девушки понимают, что шансов на сближение остается все меньше. А значит, видеообращения — это еще один способ проговорить все самое важное. Что же участницы решили передать с помощью камеры? Смотрите все обращения эксклюзивно в нашем материале.

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Аня

Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 8 выпуска проекта Холостяк от 23.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Джессика

Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 8 выпуска проекта Холостяк от 23.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Таня

Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 8 выпуска проекта Холостяк от 23.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша

Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 8 выпуска проекта Холостяк от 23.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Юля «Зайка»

Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 8 выпуска проекта Холостяк от 23.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
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