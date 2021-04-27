Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
27.04.2021
Финал проекта «Холостяк»-11 уже скоро. Девушки понимают, что шансов на сближение остается все меньше. А значит, видеообращения — это еще один способ проговорить все самое важное. Что же участницы решили передать с помощью камеры? Смотрите все обращения эксклюзивно в нашем материале.
Больше по теме: Экс-участница проекта «Холостяк»-11 Юля о Мише, дружбе и своем идеале мужчины
Аня
Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
Джессика
Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
Таня
Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
Даша
Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
Юля «Зайка»
Video: Видеообращения участниц по итогам 8 выпуска проекта «Холостяк»-11
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=