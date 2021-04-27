Финал проекта «Холостяк»-11 уже скоро. Девушки понимают, что шансов на сближение остается все меньше. А значит, видеообращения — это еще один способ проговорить все самое важное. Что же участницы решили передать с помощью камеры? Смотрите все обращения эксклюзивно в нашем материале.

Больше по теме: Экс-участница проекта «Холостяк»-11 Юля о Мише, дружбе и своем идеале мужчины

Аня