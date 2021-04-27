Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Фінал уже незабаром. Дівчата розуміють, що шансів на зближення залишається дедалі менше. А отже, відеозвернення — це ще один спосіб проговорити все найважливіше. Що ж учасниці вирішили передати за допомогою камери? Дивіться всі звернення ексклюзивно в нашому матеріалі.

Більше на тему: Ексучасниця проєкту «Холостяк»-11 Юля про Мішу, дружбу і свій ідеал чоловіка

Аня