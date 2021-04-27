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Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

27.04.2021

Фінал уже незабаром. Дівчата розуміють, що шансів на зближення залишається дедалі менше. А отже, відеозвернення — це ще один спосіб проговорити все найважливіше. Що ж учасниці вирішили передати за допомогою камери? Дивіться всі звернення ексклюзивно в нашому матеріалі.

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Аня

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 8 випуску проекту Холостяк від 28.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 8 випуску проекту Холостяк від 28.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Таня

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 8 випуску проекту Холостяк від 28.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 8 випуску проекту Холостяк від 28.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля “Зайка” 

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 8 випуску проекту Холостяк від 28.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
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