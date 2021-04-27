Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
27.04.2021
Фінал уже незабаром. Дівчата розуміють, що шансів на зближення залишається дедалі менше. А отже, відеозвернення — це ще один спосіб проговорити все найважливіше. Що ж учасниці вирішили передати за допомогою камери? Дивіться всі звернення ексклюзивно в нашому матеріалі.
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Аня
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
Джессіка
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
Таня
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
Даша
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
Юля “Зайка”
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
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