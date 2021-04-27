Состоялась 8 неделя на проекте «Холостяк»-11. Довольно большой и долгий отрезок времени, который способен существенно повлиять на жизнь каждой героини. Джессика стала терпеливее. И это неудивительно, ведь все это время ждет индивидуального свидания. Даша научилась проявлять свои чувства, а Аня стала более покладистой. Больше об этом — смотрите в эксклюзивном видео из 8 выпуска проекта «Холостяк»-11!

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