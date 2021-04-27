Відбувся 8 тиждень на проєкті «Холостяк»-11. Доволі великий і довгий відрізок часу, який здатний істотно вплинути на життя кожної героїні. Джессіка стала терплячішою. І це не дивно, адже весь цей час чекає індивідуального побачення. Даша навчилася проявляти свої почуття, а Аня стала поступливішою. Більше про це — дивіться в ексклюзивному відео з 8 випуску проєкту «Холостяк»-11!

Більше на тему: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11

Video: Як у дівчат змінилися принципи на проєкті «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзивне відео з 8 випуску проекту Холостяк 11! Учасниці проекту Холостяк 11 розповіли про свої принципи. Більше про Холостяка 11 дивіться онлайн

Telegram Читайте нас також у Viber