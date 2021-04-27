Як у дівчат змінилися принципи на проєкті «Холостяк»-11
27.04.2021
Відбувся 8 тиждень на проєкті «Холостяк»-11. Доволі великий і довгий відрізок часу, який здатний істотно вплинути на життя кожної героїні. Джессіка стала терплячішою. І це не дивно, адже весь цей час чекає індивідуального побачення. Даша навчилася проявляти свої почуття, а Аня стала поступливішою. Більше про це — дивіться в ексклюзивному відео з 8 випуску проєкту «Холостяк»-11!
Більше на тему: Відеозвернення учасниць за підсумками 8 випуску проєкту «Холостяк»-11
Video: Як у дівчат змінилися принципи на проєкті «Холостяк»-11
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