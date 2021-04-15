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«Холостяк»-11 выпуск 7: Чем закончится 12-часовое свидание на безлюдном острове?

15.04.2021

На самом горячем курорте мира Михаил Заливако запланировал свидание с участницей. 12 часов на безлюдном острове посчастливится провести лишь одной из соперниц. События 7 выпуска набирают обороты. Каждая девушка старается проявить инициативу и украсть мужчину как можно на дольше. Перед чьими флюидами Холостяк не устоит? И кто разозлится не на шутку? Узнайте уже завтра, 16 апреля, в 7 выпуске проекта «Холостяк»-11

7 неделя пройдет в Египте. Девушки и главный герой приедут к морю, где все располагает к романтике и проявлению чувств. Но самым главным событием станет свидание продолжительностью 12 часов. Как двое будут выживать на безлюдном острове и чем же займутся там, где нет посторонних глаз?   

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Однако это не все. Девушки всячески стараются проявить себя, поэтому не стесняясь берут в свои руки ситуацию и… целуются. Но какие последствия такие поступки потянут за собой? Кто устроит Михаилу скандал? Слезы, эмоции, стресс и настоящее разочарование случатся в 7 выпуске. Сможет ли Михаил справиться с паникой девушек? И как главный герой будет стабилизировать всю накаленную ситуацию?

Не пропустите новые свидания на проекте «Холостяк»-11. Включайте телеканал СТБ уже завтра, 16 апреля, в 19:00!   

Video: «Холостяк»-11 выпуск 7: Чем закончится 12-часовое свидание на безлюдном острове?

Смотрите 7 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 7 выпуск проекта Холостяк 11 от 16.04.2021? Смотрите в видео анонс

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