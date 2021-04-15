На найспекотнішому курорті світу Михайло Заливако запланував побачення з учасницею. 12 годин на безлюдному острові пощастить провести лише одній із суперниць. Події 7 випуску набирають обертів. Кожна дівчина намагається проявити ініціативу і вкрасти чоловіка якомога на довше. Перед чиїми флюїдами Холостяк не встоїть? І хто розсердиться не на жарт? Дізнайтеся вже завтра, 16 квітня, у 7 випуску проєкту «Холостяк»-11.

7 тиждень пройде в Єгипті. Дівчата і головний герой приїдуть до моря, де все налаштовує на романтику і прояв почуттів. Та найголовнішою подією стане побачення тривалістю 12 годин. Як двоє виживатимуть на безлюдному острові і чим же займуться там, де немає сторонніх очей?

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Однак це не все. Дівчата всіляко намагаються проявити себе, тому не соромлячись беруть у свої руки ситуацію і… цілуються. Та які наслідки такі вчинки потягнуть за собою? Хто влаштує Михайлу скандал? Сльози, емоції, стрес і справжнє розчарування будуть у 7 випуску. Чи зможе Михайло впоратися з панікою дівчат? І як головний герой буде стабілізувати всю напружену ситуацію?

Не пропустіть нові побачення на проєкті «Холостяк»-11. Вмикайте телеканал СТБ уже завтра, 16 квітня, о 19:00!

Video: «Холостяк»-11 випуск 7: Чим закінчиться 12-годинне побачення на безлюдному острові? Дивіться 7 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 7 випуск проекту Холостяк 11 від 16.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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