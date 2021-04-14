У 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбулося побачення Юлі «Зайки» та Даші з Михайлом. Головний герой вирішив влаштувати для дівчат справжню театральну імпровізацію, з якою їм допоміг професіонал. Задана ситуація вимагала від учасників гри повернути зіпсоване м’ясо в магазин. Як Михайло Заливако сперечався з адміністраторами і продавцем? Наскільки успішно вдавалося дівчатам вжитися в роль? І наскільки великий потенціал Холостяка в театральному мистецтві?

На групове побачення Міша запросив абсолютно різних дівчат. Даша і Юля мали навчитися більш відверто й відкрито говорити про те, що вони відчувають. А також проживати різні ситуації в активному режимі. Якщо Даша підійшла до завдання серйозніше, то Юля сприйняла імпровізацію як жарт. Стало зрозуміло, що актрисою театру і кіно «Зайці» не бувати. А ось у Міші є всі шанси.

Більше на тему: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Ексклюзивне відео з групового побачення:

Video: Режисери, зверніть увагу: Холостяк показав, наскільки може бути артистичним У 6 випуску проекту Холостяк 11 відбулося побачення Юлі Зайчика і Даші з Михайлом. Ексклюзивне відео - дивіться в матеріалі

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