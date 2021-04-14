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Режиссеры, обратите внимание: Холостяк показал, насколько может быть артистичным

14.04.2021

В 6 выпуске проекта «Холостяк»-11 состоялось свидание Юли «Зайки» и Даши с Михаилом. Главный герой решил устроить для девушек настоящую театральную импровизацию, с которой им помог профессионал. Заданная ситуация требовала от участников игры вернуть протухшее мясо в магазин. Как Михаил Заливако спорил с администраторами и продавцом? Насколько успешно удавалось девушкам вжиться в роль? И насколько велик потенциал Холостяка в театральном искусстве?        

На групповое свидание Миша пригласил абсолютно разных девушек. Даша и Юля должны были научиться более откровенно и открыто говорить о том, что они чувствуют. А также проживать разные ситуации в активном режиме. Если Даша подошла к заданию более серьезно, то Юля восприняла импровизацию как шутку. Стало понятно, что актрисой театра и кино «Зайке» не бывать. А вот у Миши есть все шансы. 

Больше по теме: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Эксклюзивное видео с группового свидания:

Video: Режиссеры, обратите внимание: Холостяк показал, насколько может быть артистичным

В 6 выпуске проекта Холостяк 11 состоялось свидание Юли Зайки и Даши с Михаилом. Эксклюзивное видео - смотрите в материале

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