В 6 выпуске проекта «Холостяк»-11 состоялось свидание Юли «Зайки» и Даши с Михаилом. Главный герой решил устроить для девушек настоящую театральную импровизацию, с которой им помог профессионал. Заданная ситуация требовала от участников игры вернуть протухшее мясо в магазин. Как Михаил Заливако спорил с администраторами и продавцом? Насколько успешно удавалось девушкам вжиться в роль? И насколько велик потенциал Холостяка в театральном искусстве?

На групповое свидание Миша пригласил абсолютно разных девушек. Даша и Юля должны были научиться более откровенно и открыто говорить о том, что они чувствуют. А также проживать разные ситуации в активном режиме. Если Даша подошла к заданию более серьезно, то Юля восприняла импровизацию как шутку. Стало понятно, что актрисой театра и кино «Зайке» не бывать. А вот у Миши есть все шансы.

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Эксклюзивное видео с группового свидания:

Video: Режиссеры, обратите внимание: Холостяк показал, насколько может быть артистичным В 6 выпуске проекта Холостяк 11 состоялось свидание Юли Зайки и Даши с Михаилом. Эксклюзивное видео - смотрите в материале

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