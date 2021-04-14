Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

14.04.2021

Традиционно в конце каждой недели девушки могут обратиться к Холостяку с помощью видеопосланий. Каждая старается максимально использовать свой шанс, чтобы проговорить все то, что не успела при личной встрече. А кто-то и вовсе не знает, с каким посылом идти к Михаилу, ведь глубоко обижена за состоявшийся поцелуй с Джессикой. Это не единственные проблемы и недопонимание, которые начинают возрастать в порыве чувств и желании ходить только на индивидуальные свидания. Смотрите полные видеообращения всех девушек — эксклюзивно в нашем материале.

Больше по теме: Пополняем плейлист: музыка 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Розали 

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Даша 

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Юля 

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Таня

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Лиза 

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Джессика

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Катя

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Юля «Зайка»

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Аня

Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11

Смотрите эксклюзив 6 выпуска проекта Холостяк от 09.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить