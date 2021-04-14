Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
14.04.2021
Традиционно в конце каждой недели девушки могут обратиться к Холостяку с помощью видеопосланий. Каждая старается максимально использовать свой шанс, чтобы проговорить все то, что не успела при личной встрече. А кто-то и вовсе не знает, с каким посылом идти к Михаилу, ведь глубоко обижена за состоявшийся поцелуй с Джессикой. Это не единственные проблемы и недопонимание, которые начинают возрастать в порыве чувств и желании ходить только на индивидуальные свидания. Смотрите полные видеообращения всех девушек — эксклюзивно в нашем материале.
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Розали
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Даша
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Юля
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Таня
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Лиза
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Джессика
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Катя
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Юля «Зайка»
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
Аня
Video: Видеообращения участниц по итогу 6 выпуска проекта «Холостяк»-11
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