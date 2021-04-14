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Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

14.04.2021

Традиційно наприкінці кожного тижня дівчата можуть звернутися до Холостяка за допомогою відеопослань. Кожна намагається максимально використовувати свій шанс, щоб сказати все те, що не встигла при особистій зустрічі. А хтось і зовсім не знає, з яким посилом іти до Михайла, адже глибоко ображена за поцілунок із Джессікою. Це не єдині проблеми і непорозуміння, які починають наростати під тиском почуттів і бажання ходити тільки на індивідуальні побачення. Дивіться повні відеозвернення всіх дівчат — ексклюзивно в нашому матеріалі.

Більше на тему: Поповнюємо плейлист: музика 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша 

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Юля 

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Таня

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Ліза 

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Катя

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля “Зайка”

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Аня

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11

Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

 

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