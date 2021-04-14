Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
14.04.2021
Традиційно наприкінці кожного тижня дівчата можуть звернутися до Холостяка за допомогою відеопослань. Кожна намагається максимально використовувати свій шанс, щоб сказати все те, що не встигла при особистій зустрічі. А хтось і зовсім не знає, з яким посилом іти до Михайла, адже глибоко ображена за поцілунок із Джессікою. Це не єдині проблеми і непорозуміння, які починають наростати під тиском почуттів і бажання ходити тільки на індивідуальні побачення. Дивіться повні відеозвернення всіх дівчат — ексклюзивно в нашому матеріалі.
Більше на тему: Поповнюємо плейлист: музика 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Розалі
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Даша
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Юля
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Таня
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Ліза
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Джессіка
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Катя
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Юля “Зайка”
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
Аня
Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=