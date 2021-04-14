Традиційно наприкінці кожного тижня дівчата можуть звернутися до Холостяка за допомогою відеопослань. Кожна намагається максимально використовувати свій шанс, щоб сказати все те, що не встигла при особистій зустрічі. А хтось і зовсім не знає, з яким посилом іти до Михайла, адже глибоко ображена за поцілунок із Джессікою. Це не єдині проблеми і непорозуміння, які починають наростати під тиском почуттів і бажання ходити тільки на індивідуальні побачення. Дивіться повні відеозвернення всіх дівчат — ексклюзивно в нашому матеріалі.

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Розалі

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Даша

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Таня Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Ліза Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Джессіка Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Катя Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Юля “Зайка” Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Аня Video: Відеозвернення учасниць за підсумками 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Дивіться ексклюзив 6 випуску проекту Холостяк від 09.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі Читайте нас також у Viber і Telegram