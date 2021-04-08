Уже завтра, 9 апреля, состоится 6 выпуск проекта «Холостяк»-11! В 19:00 зрители вновь окунутся в историю незабываемых свиданий и приключений. Однако на этот раз все будет куда серьезнее и… неожиданнее. Ведь главный герой впервые увидит Instagram каждой участницы. Не пропустите уже завтра новый выпуск романтического реалити «Холостяк»-11 на телеканале СТБ!

Фото девушек в сети не на шутку удивят Михаила. Впервые в истории проекта Холостяк попросит участниц не краситься. Для чего? Неужели увиденное в интернете кардинально разнится с тем, что ежедневно видит мужчина на проекте? Более того, Миша тщательно изучит Instagram каждой. Кто-то предстанет в абсолютно неожиданном образе. А кто-то шокирует мужчину своими откровенными фото.

«Листаешь, а там попа, попа, попа…», — разочарованно прокомментирует Заливако.

Также состоится свидание, во время которого девушки и Миша перевоплотятся в спасателя и утопающего. Во время процесса одна из участниц осмелится проявить инициативу, которая приведет к сближению. Однако соперницы не будут готовы увидеть это собственными глазами. Такие события вызовут бурю эмоций у каждой, а кого-то заставят навсегда закрыться от Миши. Сможет ли Холостяк объясниться и вернуть былое отношение девушки?

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А также не пропустите индивидуальное свидание, которое войдет в историю под грифом «экстрим на сближение». Кого Холостяк пригласит на долгожданную встречу?

Не пропустите эти и многие другие события уже завтра, 9 апреля, в 19:00 на телеканале СТБ! Смотрите 6 выпуск реалити «Холостяк»-11, чтобы первыми увидеть зарождение настоящих чувств.



Video: Неужели в 6 выпуске проекта «Холостяк»-11 Михаил Заливако не узнает участниц? Смотрите 6 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 6 выпуск проекта Холостяк 11 от 09.04.2021? Смотрите в видео анонс

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