Уже завтра, 9 квітня, відбудеться 6 випуск проєкту «Холостяк»-11! О 19:00 глядачі знову поринуть в історію незабутніх побачень і пригод. Однак цього разу все буде набагато серйозніше і… ще неочікуваніше. Адже головний герой вперше побачить Instagram кожної учасниці. Не пропустіть уже завтра новий випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11 на телеканалі СТБ!

Фото дівчат у мережі не на жарт здивують Михайла. Уперше в історії проєкту Холостяк попросить учасниць не фарбуватися. Для чого? Невже побачене в інтернеті кардинально різнитиметься з тим, що щодня бачить чоловік на проєкті? Ба більше, Міша ретельно вивчить Instagram кожної. Хтось постане в абсолютно несподіваному образі. А хтось шокує чоловіка своїми відвертими фото.

«Гортаєш, а там попа, попа, попа…», — розчаровано прокоментує Заливако.

Також відбудеться побачення, під час якого дівчата і Міша перевтіляться в рятувальника і потопельника. Під час процесу одна з учасниць наважиться проявити ініціативу, яка приведе до зближення. Однак суперниці не будуть готові побачити це на власні очі. Такі події викличуть бурю емоцій у кожної, а когось змусять назавжди закритися від Міші. Чи зможе Холостяк порозумітися і повернути колишнє ставлення дівчини?

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А також не пропустіть індивідуальне побачення, яке увійде в історію під грифом «екстрим на зближення». Кого Холостяк запросить на довгоочікувану зустріч?

Не пропустіть ці та багато інших подій уже завтра, 9 квітня, о 19:00 на телеканалі СТБ! Дивіться 6 випуск реаліті «Холостяк»-11, щоб першими побачити зародження справжніх почуттів.

Video: Невже у 6 випуску проєкту «Холостяк»-11 Михайло Заливако не впізнає учасниць? Дивіться 6 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 6 випуск проекту Холостяк 11 від 09.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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