У 5 випуску проєкту «Холостяк»-11 глядачі стали свідками моторошного побачення. Одна з найстрашніших квест-кімнат в Україні, реальні актори, які вступають з тобою в контакт, і непроглядна пітьма, — усе це геть не схоже на романтичне побачення. На щастя, ситуацію рятував Михайло Заливако, який порушив усі правила, повидирав ланцюги і попсував інвентар приватного бізнесу, щоб прийти на допомогу Даші. Ексклюзивне відео і повне побачення в кімнаті страху — в матеріалі.

Ще до старту побачення Даша зізналася, що не боїться нічого. Сенс боятися, якщо це її шанс проявити себе і вийти на новий рівень взаємин з Холостяком? Однак учасниця навряд чи могла припустити, що Михайло вирішив не розмінюватися на дрібниці і відвідати найстрашнішу квест-кімнату.

Більше на тему: Улюблена добірка: музика 5 випуску проєкту «Холостяк»-11

Почалася гра. Пару роз’єднати і завели в темну кімнату. Дашу помістили в клітку, а Холостяка прикували ланцюгами.

«Найстрашніший момент, коли мене від нього забирають», — наївно подумала Даша. Як ви встигли здогадатися, цей момент був ще не найстрашнішим.

Далі учасниці треба було відшукати ключ, щоб звільнити себе, і прийти на допомогу чоловікові. План не спрацював, і дівчину охопила істерика. Плюс до всього, постійно маячив актор, який лише наводив жаху. Словом, Даші було не до пошуку ключів. Зрештою Міші довелося самотужки вивільнятися з ланцюгів. Довго не думаючи, Холостяк просто повидирав металеві замки.

«Коротше, не за правилами якось», — прокоментував Михайло.

Повна версія побачення з Дашею у квест-кімнаті:

Video: Слабкодухим не дивитися: найстрашніше побачення в історії проєкту «Холостяк» У 5 випуску проекту Холостяк 11 відбулося найстрашніше побачення в історії. Більше ексклюзиву - дивіться онлайн відео Холостяк 11 сезон 5 випуск

Читайте нас також у Viber і Telegram