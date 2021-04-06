В 5 выпуске проекта «Холостяк»-11 зрители стали свидетелями шокирующего свидания. Одна из самых страшных квест-комнат в Украине, реальные актеры, которые вступают с тобой в контакт, и кромешная тьма, — все это далеко не похоже на романтическое свидание. К счастью, ситуацию спасал Михаил Заливако, который нарушил все правила, повырывал цепи и попортил инвентарь частного бизнеса, дабы прийти на помощь Даше. Эксклюзивное видео и полное свидание в комнате страха — в материале.

Еще до старта свидания Даша призналась, что не боится ничего. Смысл бояться, если это ее шанс проявить себя и выйти на новый уровень взаимоотношений с Холостяком? Однако участница врядли могла предположить, что Михаил решил не мелочиться и посетить самую страшную квест-комнату.

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Началась игра. Пару рассоединили и завели в темную комнату. Дашу поместили в клетку, а Холостяка приковали цепями.

«Самый страшный момент, когда меня от него уводят», — наивно подумала Даша. Как вы успели догадаться, этот момент был далеко не самым страшным.

Далее участнице следовало отыскать ключ, чтобы освободить себя, и прийти на помощь мужчине. План не сработал, и девушку охватила истерика. Плюс ко всему, постоянно маячил актер, который лишь наводил жути. В целом, Даше было не до поиска ключей. В результате, Мише пришлось самостоятельно высвобождаться из цепей. Долго не думая, Холостяк просто повырывал металлические замки.

«Короче, не по правилам как-то», — прокомментировал Миша.

Полная версия свидания с Дашей в квест-комнате:

Video: Слабонервным не смотреть: самое страшное свидание в истории проекта «Холостяк» В 5 выпуске проекта Холостяк 11 состоялось самое страшное свидание в истории. Больше эксклюзива - смотрите онлайн видео Холостяк 11 сезон 5 выпуск

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