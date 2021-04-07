11 сезон романтического реалити «Холостяк» в самом разгаре. Главный герой Михаил Заливако ищет любовь, отправляясь на свидания с разными девушками. Каждую пятницу зритель погружается в атмосферу проекта, наблюдая, как развивается история взаимоотношений. Традиционно в прямом эфире в Instagram в #LoveLiveShow проходят обсуждения реалити, к которым присоединяются бывшие участники, звезды и соперницы нынешнего сезона. Экс-участник «Холостячки», ведущий, комик, автор юмористических проектов Андрей Рыбак в последнем выпуске признался, есть ли у него фаворитки в 11 сезоне, прокомментировал сравнение с Лолой и рассказал, что его удивляет во время просмотра «Холостяка».

О женском и мужском поведении

Поведение девушек на проекте отличается от мужского. Мне кажется, девочки более обособленно ведут себя и реагируют на ситуации. Вроде как подружки, но, например, по Лоле и Алисе я бы вообще этого не сказал. У парней все проще. Мы не так придаем значение мелочам. Когда мы с Сашей снимали «Но это не точно» и смотрели 2 выпуск «Холостяка», нас удивляли некоторые моменты. Например, когда во время прогулки по Киеву на автобусе девочки на полном серьезе начали обсуждать, кому и за что достался плед. Они ссорились из-за того, что кто-то теплее одет, а кто-то легче!

О дружбе на проекте

Может, я скажу крамольную фразу, но мне кажется, ту дружбу, которая существует между мужчинами, сложнее встретить среди женщин. Несомненно, девушки тоже дружат. Но у них дружба немного другая. Помню, что нам с Сашей задавали вопросы о том, как мы можем бороться за одну девушку и сохранять близкое общение. У парней другое восприятие и мировоззрение. Девушки ― они как кошки, а мы, мужчины, как собаки. Нам нужно в стае бегать (смеется).

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О сравнении с Лолой

Отчасти я согласен с тем, что меня сравнивают с Лолой, потому что она говорит прямо, как и я. Но считаю, что я не капризничал в отличие от нее. То Лоле свидание не нравилось, то еще что-то… Возможно, из-за своих капризов Лола не так далеко прошла бы, как я. Но если бы она не приняла решение уйти, думаю, Миша еще бы оставил ее в проекте. Кстати, недавно она приходила к нам на съемку «Но это не точно» комментировать выпуск. И я говорил Лоле, что ее решение уйти показалось мне странным. Она и сама отчасти не понимает, почему это сделала. Видимо, на эмоциях.

О фаворитках в реалити

Мне нравится человек с именем «Джессика» (смеется). И хочу, чтобы девушка с таким необычным именем была в финале! А ведущий интригующе говорил перед рекламой: «Кого же выберет Холостяк: к примеру, Маню или Джессику». Вообще девочек очень много, и каждая потихоньку проявляется. Пока мне сложно назвать фаворитку.

Смотрите романтическое реалити «Холостяк» каждую пятницу в 19:00 на СТБ, а также прямые эфиры #LoveLiveShow с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram.

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