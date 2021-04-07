Андрій Рибак про фаворитку «Холостяк»-11: Мені подобається людина на ім’я «Джессіка»

11 сезон романтичного реаліті «Холостяк» в самому розпалі. Головний герой Михайло Заливако шукає кохання, вирушаючи на побачення з різними дівчатами. Щоп’ятниці глядач поринає в атмосферу проєкту, спостерігаючи, як розвивається історія взаємин. Традиційно в прямому ефірі в Instagram в #LoveLiveShow відбуваються обговорення реаліті, до яких долучаються колишні учасники, зірки і суперниці нинішнього сезону. Зокрема ексучасник «Холостячки», ведучий, комік, автор гумористичних проєктів Андрій Рибак в останньому випуску зізнався, чи є в нього фаворитки в 11 сезоні, прокоментував порівняння з Лолою і розповів, що його дивує під час перегляду «Холостяка».

Про жіночу і чоловічу поведінку

Поведінка дівчат на проєкті відрізняється від чоловічої. Мені здається, дівчата більш відокремлено ведуть себе і реагують на ситуації. Ніби як подружки, але, наприклад, по Лолі й Алісі я взагалі цього не сказав би. У хлопців усе простіше. Ми не так надаємо значення дрібницям. Коли ми з Сашею знімали «Але це не точно» і дивилися 2 випуск «Холостяка», нас дивували деякі моменти. Наприклад, коли під час прогулянки Києвом на автобусі дівчата на повному серйозі почали обговорювати, кому і за що дістався плед. Вони сварилися через те, що котрась тепліше одягнена, а котрась легше!

Про дружбу на проєкті

Може, я скажу крамольну фразу, але мені здається, ту дружбу, яка існує між чоловіками, складніше зустріти серед жінок. Безсумнівно, дівчата теж дружать. Але у них дружба трохи інакша. Пам’ятаю, що нам із Сашком ставили питання про те, як ми можемо боротися за одну дівчину і зберігати близьке спілкування. У хлопців інше сприйняття і світогляд. Дівчата ― вони як кішки, а ми, чоловіки, як собаки. Нам потрібно у зграї бігати (сміється).

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Про порівняння з Лолою

Частково я згоден з тим, що мене порівнюють з Лолою, тому що вона говорить прямо, як і я. Але вважаю, що я не вередував на відміну від неї. То Лолі побачення не подобалося, то ще щось… Можливо, через свої примхи Лола не так далеко пройшла б, як я. Але якби вона не вирішила піти, думаю, Міша ще залишив би її в проєкті. До речі, недавно вона приходила до нас на зйомку «Але це не точно» коментувати випуск. І я казав Лолі, що її рішення піти здалося мені дивним. Вона й сама почасти не розуміє, чому це зробила. Мабуть, на емоціях.

Про фавориток у реаліті

Мені подобається людина на ім’я «Джессіка» (сміється). І хочу, щоб дівчина з таким незвичайним ім’ям була в фіналі! А ведучий інтригуюче говорив перед рекламою: «Кого ж обере Холостяк: наприклад, Маню або Джессіку». Взагалі дівчат дуже багато, і кожна потихеньку проявляється. Поки мені важко назвати фаворитку.

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк» щоп’ятниці о 19:00 на СТБ, а також прямі ефіри #LoveLiveShow з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

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