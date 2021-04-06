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Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
06.04.2021
Традиционно в конце недели девушки имеют возможность обратиться к Холостяку через видео. Мы собрали полные обращения участниц в материале, чтобы вы могли также узнать все переживания и радости соперниц. То, что не вошло в эфир, — смотрите в эксклюзивной подборке видеообращений.
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Даша
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Джессика
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Лиза
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Саша
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Розали
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Таня
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Юля
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Зайка
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
Катя
Video: Видеообращение участниц к Холостяку 11 сезона: эксклюзив
Смотрите эксклюзив 5 выпуска проекта Холостяк от 02.04.2021. Видеообращения участниц к Холостяку - видео в материале
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