Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

06.04.2021

Традиційно наприкінці тижня дівчата мають можливість звернутися до Холостяка через відео. Ми зібрали повні звернення учасниць у матеріалі, щоб ви могли також дізнатися всі переживання і радості суперниць. Те, що не ввійшло в ефір, — дивіться в ексклюзивній добірці відеозвернень.

Більше на тему: Слабкодухим не дивитися: найстрашніше побачення в історії проєкту «Холостяк»

Даша

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Ліза

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Саша 

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Таня 

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля 

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Зайка

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Катя 

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив

Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Читайте нас також у Viber і Telegram

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати