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Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
06.04.2021
Традиційно наприкінці тижня дівчата мають можливість звернутися до Холостяка через відео. Ми зібрали повні звернення учасниць у матеріалі, щоб ви могли також дізнатися всі переживання і радості суперниць. Те, що не ввійшло в ефір, — дивіться в ексклюзивній добірці відеозвернень.
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Даша
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Джессіка
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Ліза
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Саша
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Розалі
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Таня
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Юля
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Зайка
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
Катя
Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив
Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі
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