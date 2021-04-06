Традиційно наприкінці тижня дівчата мають можливість звернутися до Холостяка через відео. Ми зібрали повні звернення учасниць у матеріалі, щоб ви могли також дізнатися всі переживання і радості суперниць. Те, що не ввійшло в ефір, — дивіться в ексклюзивній добірці відеозвернень.

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Даша

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Джессіка

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Ліза

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Саша

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Розалі

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Таня

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Юля

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Зайка

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

Катя

Video: Відеозвернення учасниць до Холостяка 11 сезону: ексклюзив Дивіться ексклюзив 5 випуску проекту Холостяк від 02.04.2021. Відеозвернення учасниць до Холостяка - відео в матеріалі

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