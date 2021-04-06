В 5 выпуске стало известно, что на проекте «Холостяк»-11 среди девушек завязалось не только соперничество, но и дружба. Чтобы узнать, зачем же Джессика и Катя пришли в реалити, им выпал шанс посетить групповое свидание. Проявили себя девушки абсолютно по-разному. Следовательно, возник вопрос, что их связывает. Больше об откровенности Джессики и Катерины — смотрите в эксклюзивном видео.

«Мы приятны друг другу. Не хочется оставаться с той компанией девушек. Это очевидно, когда тебе кто-то завидует. Я обращаю внимание. Потому что когда я переехала жить в Венгрию, то меня высмеивал весь класс, мол, не так говорю, не так одеваюсь. Со временем я начала собирать деньги, которые мне давали на обед. Хотела купить брендовую одежду, чтобы не выделяться. Я из-за этого очень обращаю внимание на мнение чужих людей. В глубине души у меня есть волнение, а что подумают другие», — призналась Джессика.

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«Я массовкой себя не окружаю. Я лучше буду одна, я в гармонии сама с собой, для меня это не проблема», — сказала Катя.

Однако для Михаила позиция Кати показалась не столь откровенной, как у ее подруги. Больше об этом — смотрите в эксклюзивном видео.

Video: Мы с Тамарой ходим парой: откровенность Джессики и Кати о мнении окружающих Смотрите эксклюзивное видео с 5 выпуска проекта Холостяк 11 сезон в материале. Больше об участницах проекта Холостяк 11 Джесике и Кате - в материале СТБ

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