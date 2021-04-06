У 5 випуску стало відомо, що на проєкті «Холостяк»-11 серед дівчат зав’язалося не тільки суперництво, а й дружба. Щоб дізнатися, навіщо ж Джессіка і Катя прийшли в реаліті, їм випав шанс на групове побачення. Проявили себе дівчата абсолютно по-різному. Отже, виникло питання, що їх пов’язує. Більше про відвертість Джессіки і Катерини — дивіться в ексклюзивному відео.

«Ми приємні одна одній. Не хочеться залишатися з тією компанією дівчат. Це очевидно, коли тобі хтось заздрить. Я звертаю увагу. Тому що коли я переїхала жити в Угорщину, то мене висміював весь клас, мовляв, не так говорю, не так одягаюсь. Із часом я почала збирати гроші, які мені давали на обід. Хотіла купити брендовий одяг, щоб не виділятися. Я через це дуже звертаю увагу на думку чужих людей. У глибині душі в мене є хвилювання: а що подумають інші», — зізналася Джессіка.

Більше на тему: Особистий архів зі Львова: фото 5 випуску проєкту «Холостяк»-11

«Я масовкою себе не оточую. Я краще буду одна, я в гармонії сама з собою, для мене це не проблема», — заперечила Катя.

Однак для Михайла позиція Каті здалася не такою відвертою, як у її подруги. Більше про це — дивіться в ексклюзивному відео.

Video: Ми з Тамарою ходимо парою: відвертість Джессіки і Каті щодо думки інших Дивіться ексклюзивне відео з 5 випуску проекту Холостяк 11 сезон в матеріалі. Більше про учасниць проекту Холостяк 11 Джесіку і Катю - в матеріалі СТБ

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 9 квітня, 6 випуск проєкту «Холостяк»-11! І стежте за оновленнями на сайті STB.UA, де ми збираємо для вас найкращий ексклюзив.

Читайте нас також у Viber і Telegram