Особистий архів зі Львова: фото 5 випуску проєкту «Холостяк»-11

Найцікавіше завжди залишається за кадром. У всякому разі, так думає глядач. Щоб показати вам цілком історію 5 тижня на проєкті «Холостяк»-11, ми зібрали фото з особистого архіву команди і знімальної групи. Як учасниці і Холостяк Михайло Заливако проводили час у культурній столиці України — дивіться в ексклюзивній добірці.

Більше на тему: Слабкодухим не дивитися: найстрашніше побачення в історії проєкту «Холостяк»

Поки одна з учасниць іде на індивідуальне побачення, суперниці не гають часу. Так дівчата вирушили на прогулянку площею Ринок.

Також на 5 тижні у дівчат була можливість освоїти гончарство і розпис на глині. Переважно зображували серця, кохання і сім’ю. Усі, крім Лізи…

До середини сезону з’ясувалося, що на проєкті з’явилася… дружба. Катя і Джессіка заявили про себе як про щирих подруг, які готові разом піти на побачення.

І над концепцією, і над запискою дівчата працювали разом. Та не секрет, якщо хочеш зробити добре, то краще зробити це самому. Так у записці з’явилися помилки, а згодом і виправлення, які Михайло, звичайно ж, помітив.

Наприкінці випуску відбулася Церемонія троянд. Дівчата постали в неймовірно автентичних і красивих образах.

Та перед цим незмінний ведучий Григорій Решетник вивчив усі тарілки дівчат, а також зі щирою гордістю передав їх Холостякові.

Більше на тему: Улюблена добірка: музика 5 випуску проєкту «Холостяк»-11

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 9 квітня, 6 випуск проєкту «Холостяк»-11! І стежте за оновленнями на сайті STB.UA, де ми збираємо для вас найкращий ексклюзив.

Читайте нас також у Viber і Telegram