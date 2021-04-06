Самое интересное всегда остается за кадром. Во всяком случае, так думает зритель. Чтобы показать вам всецело историю 5 недели на проекте «Холостяк»-11, мы собрали фото из личного архива команды и съемочной группы. Как участницы и Холостяк Михаил Заливако проводили время в культурной столице Украины — смотрите в эксклюзивной подборке.

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Пока одна из участниц идет на индивидуальное свидание, соперницы не теряют времени зря. Так девушки отправились на прогулку по площади Рынок.

Также на 5 неделе у девушек была возможность освоить гончарство и роспись на глине. В основном изображали сердца, любовь и семью. Все, кроме Лизы…

К середине сезона выяснилось, что на проекте появилась… дружба. Катя и Джессика заявили о себе как о преданных подругах, готовых вместе отправиться на свидание.

И над концепцией, и над запиской девочки трудились вместе. Но не секрет, если хочешь сделать хорошо, то лучше сделать это самому. Так в записке появились ошибки, а вскоре исправления, которые Михаил, конечно же, заметил.

В конце выпуска состоялась Церемония роз. Девушки предстали в невероятно аутентичных и красивых нарядах.

Но предварительно неизменный ведущий Григорий Решетник изучил все тарелки девчат, а также с искренней гордостью передал их Холостяку.

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Не пропустите уже в эту пятницу, 9 апреля, 6 выпуск проекта «Холостяк»-11! И следите за обновлениями на сайте STB.UA, где мы собираем для вас самый лучший эксклюзив.

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