Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=

«Холостяк»-11: 5 выпуск с нарушениями всех правил!

01.04.2021

Уже завтра, 2 апреля, состоится премьера 5 выпуска! Проект «Холостяк»-11 набирает обороты, а участницы принимаются активно проявлять свои чувства. Как на это отреагирует Михаил? Не пропустите!   

Самое горячее свидание? Неужели в 5 выпуске проекта «Холостяк»-11 произойдет то, чего не ожидает никто из девушек? События набирают оборотов. Участницы прибегают к пикантным стратегиям. Одна из соперниц примется делать массаж всего тела Холостяку. Тактильные ощущения сближают. Но неужели релакс перерастет во что-то большее? 

А также нарушение правил! У одной из участниц появится мобильный телефон. А это значит, что она теперь 24/7 на связи с Михаилом. Безусловно, переписки до утра, фото и назначение встречи — это привилегии. К чему они приведут? 

Больше по теме: Музыкальная шкатулка 4 выпуска проекта «Холостяк»-11

Ну и напоследок, возвращение участницы, которого не ожидал никто. Как отреагируют другие соперницы? Кто примется возмущаться и обидится на Холостяка? Это нельзя пропустить!    

Включайте телеканал СТБ уже завтра, 2 апреля, в 19:00 и смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11! 

Video: «Холостяк»-11: 5 выпуск с нарушениями всех правил!

Смотрите 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 5 выпуск проекта Холостяк 11 от 02.04.2021? Смотрите в видео анонс

 

Video: «Холостяк»-11: 5 выпуск с нарушениями всех правил!

Смотрите 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 5 выпуск проекта Холостяк 11 от 02.04.2021? Смотрите в видео анонс

Читайте нас также в Viber и Telegram

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить