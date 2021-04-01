Уже завтра, 2 апреля, состоится премьера 5 выпуска! Проект «Холостяк»-11 набирает обороты, а участницы принимаются активно проявлять свои чувства. Как на это отреагирует Михаил? Не пропустите!

Самое горячее свидание? Неужели в 5 выпуске проекта «Холостяк»-11 произойдет то, чего не ожидает никто из девушек? События набирают оборотов. Участницы прибегают к пикантным стратегиям. Одна из соперниц примется делать массаж всего тела Холостяку. Тактильные ощущения сближают. Но неужели релакс перерастет во что-то большее?

А также нарушение правил! У одной из участниц появится мобильный телефон. А это значит, что она теперь 24/7 на связи с Михаилом. Безусловно, переписки до утра, фото и назначение встречи — это привилегии. К чему они приведут?

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Ну и напоследок, возвращение участницы, которого не ожидал никто. Как отреагируют другие соперницы? Кто примется возмущаться и обидится на Холостяка? Это нельзя пропустить!

Включайте телеканал СТБ уже завтра, 2 апреля, в 19:00 и смотрите 5 выпуск романтического реалити «Холостяк»-11!

Video: «Холостяк»-11: 5 выпуск с нарушениями всех правил! Смотрите 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 5 выпуск проекта Холостяк 11 от 02.04.2021? Смотрите в видео анонс

Video: «Холостяк»-11: 5 выпуск с нарушениями всех правил! Смотрите 5 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 5 выпуск проекта Холостяк 11 от 02.04.2021? Смотрите в видео анонс

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