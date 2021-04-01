Уже завтра, 2 квітня, відбудеться прем’єра 5 випуску! Проєкт «Холостяк»-11 набирає обертів, а учасниці починають активно проявляти свої почуття. Як на це відреагує Михайло? Не пропустіть!

Найгарячіше побачення? Невже в 5 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбудеться те, чого не очікує ніхто з дівчат? Події набирають обертів. Дівчата вдаються до пікантних стратегій. Одна з суперниць візьметься робити масаж усього тіла Холостякові. Тактильні відчуття зближують. Та невже релакс переросте у щось більше?

А також порушення правил! В однієї з учасниць з’явиться мобільний телефон. А це означає, що вона тепер 24/7 на зв’язку з Михайлом. Звісно, листування до ранку, фото і призначення зустрічі — це привілеї. До чого вони приведуть?

Більше на тему: Музична скринька 4 випуску проєкту «Холостяк»-11

Ну і наостанок, повернення учасниці, якого не очікував ніхто. Як відреагують інші суперниці? Хто почне обурюватись і образиться на Холостяка? Це не можна пропустити!

Вмикайте телеканал СТБ уже завтра, 2 квітня, о 19:00 і дивіться 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11!



Video: «Холостяк»-11: 5 випуск з порушеннями всіх правил! Дивіться 5 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 5 випуск проекту Холостяк 11 від 02.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Video: «Холостяк»-11: 5 випуск з порушеннями всіх правил! Дивіться 5 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 5 випуск проекту Холостяк 11 від 02.04.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.