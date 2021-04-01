«Холостяк»-11: 5 випуск з порушеннями всіх правил!
Уже завтра, 2 квітня, відбудеться прем’єра 5 випуску! Проєкт «Холостяк»-11 набирає обертів, а учасниці починають активно проявляти свої почуття. Як на це відреагує Михайло? Не пропустіть!
Найгарячіше побачення? Невже в 5 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбудеться те, чого не очікує ніхто з дівчат? Події набирають обертів. Дівчата вдаються до пікантних стратегій. Одна з суперниць візьметься робити масаж усього тіла Холостякові. Тактильні відчуття зближують. Та невже релакс переросте у щось більше?
А також порушення правил! В однієї з учасниць з’явиться мобільний телефон. А це означає, що вона тепер 24/7 на зв’язку з Михайлом. Звісно, листування до ранку, фото і призначення зустрічі — це привілеї. До чого вони приведуть?
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Ну і наостанок, повернення учасниці, якого не очікував ніхто. Як відреагують інші суперниці? Хто почне обурюватись і образиться на Холостяка? Це не можна пропустити!
Вмикайте телеканал СТБ уже завтра, 2 квітня, о 19:00 і дивіться 5 випуск романтичного реаліті «Холостяк»-11!
Video: «Холостяк»-11: 5 випуск з порушеннями всіх правил!
Video: «Холостяк»-11: 5 випуск з порушеннями всіх правил!
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