Настоящая проблема бала — выпить: эксклюзив 4 выпуска проекта «Холостяк»-11
31.03.2021
В 4 выпуске проекта «Холостяк»-11 состоялся бал! Участницы и главный герой перевоплотились в аристократов эпохи Возрождения. Но когда дело дошло до шампанского, все столкнулись с настоящим неудобством. Маски не позволяли сделать даже глоток игристого. Эксклюзивное видео с 4 выпуска проекта «Холостяк»-11 — смотрите в материале.
«Нелегкая была работка у тех дам. Губы не вмещаются в эту маску. Мужчины подошли к нам, предложили шампанское. Конечно, в наши нарисованные пластиковые рты оно не заливалось. И мы просто чокаемся и сидим. Это моветон, чокаться и не пить», — комментировали девушки.
Video: Настоящая проблема бала — выпить: эксклюзив 4 выпуска проекта «Холостяк»-11
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