У 4 випуску проєкту «Холостяк»-11 відбувся бал! Учасниці та головний герой перевтілилися в аристократів епохи Відродження. Та коли справа дійшла до шампанського, усі зіткнулися зі справжньою незручністю. Маски не давали зробити навіть ковток ігристого. Ексклюзивне відео з 4 випуску проєкту «Холостяк»-11 — дивіться в матеріалі.

«Нелегка була роботка у тих дам. Губи не вміщаються в цю маску. Чоловіки підійшли до нас, запропонували шампанське. Звичайно, в наші намальовані пластикові роти воно не заливалося. І ми просто цокаємося і сидимо. Це моветон, цокатися і не пити», — коментували дівчата.

Video: Справжня проблема балу — випити: ексклюзив 4 випуску проєкту «Холостяк»-11 Ексклюзивне відео з 4 випуску проекту Холостяк 11 - дивіться в матеріалі

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