Больше эксклюзива со свидания Холостяка Михаила и Лизы
31.03.2021
Продолжаем делиться эксклюзивными подробностями со свиданий. В 4 выпуске реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако пригласил на индивидуальное свидание Лизу. Двое в прямом смысле этого слова захватили торговый центр, оказавшись в нем одни. Чем еще они развлекали себя? Смотрите в эксклюзивном видео с 4 выпуска, которое не вошло в эфир.
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