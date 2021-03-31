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Больше эксклюзива со свидания Холостяка Михаила и Лизы

31.03.2021

Продолжаем делиться эксклюзивными подробностями со свиданий. В 4 выпуске реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако пригласил на индивидуальное свидание Лизу. Двое в прямом смысле этого слова захватили торговый центр, оказавшись в нем одни. Чем еще они развлекали себя? Смотрите в эксклюзивном видео с 4 выпуска, которое не вошло в эфир.   

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Video: Больше эксклюзива со свидания Холостяка Михаила и Лизы

В 4 выпуске проекта Холостяк 11 сезон состоялось свидание Михаила Заливако и Лизы. Эксклюзивное видео с 4 выпуска Холостяк 11 от 26.03.2021

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