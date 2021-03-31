Більше ексклюзиву з побачення Холостяка Михайла та Лізи

Продовжуємо ділитися ексклюзивними подробицями з побачень. У 4 випуску реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако запросив на індивідуальне побачення Лізу. Двоє в прямому сенсі цього слова захопили торговий центр, бо були в ньому самі. Чим іще вони розважали себе? Дивіться в ексклюзивному відео з 4 випуску, яке не ввійшло в ефір.

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