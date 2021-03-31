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Більше ексклюзиву з побачення Холостяка Михайла та Лізи

31.03.2021

Продовжуємо ділитися ексклюзивними подробицями з побачень. У 4 випуску реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако запросив на індивідуальне побачення Лізу. Двоє в прямому сенсі цього слова захопили торговий центр, бо були в ньому самі. Чим іще вони розважали себе? Дивіться в ексклюзивному відео з 4 випуску, яке не ввійшло в ефір.

Більше на тему: Захоплення торгового центру, ролики і картопля фрі: як пройшло круте побачення з Лізою

Video: Більше ексклюзиву з побачення Холостяка Михайла та Лізи

В 4 випуску проекту Холостяк 11 сезон відбулося побачення Михайла Заливака і Лізи. Ексклюзивне відео з 4 випуску Холостяк 11 від 26.03.2021

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