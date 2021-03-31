Більше ексклюзиву з побачення Холостяка Михайла та Лізи
31.03.2021
Продовжуємо ділитися ексклюзивними подробицями з побачень. У 4 випуску реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако запросив на індивідуальне побачення Лізу. Двоє в прямому сенсі цього слова захопили торговий центр, бо були в ньому самі. Чим іще вони розважали себе? Дивіться в ексклюзивному відео з 4 випуску, яке не ввійшло в ефір.
Більше на тему: Захоплення торгового центру, ролики і картопля фрі: як пройшло круте побачення з Лізою
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9Ind3dy5zdGIudWEvaG9sb3N0eWFrIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzP2ZiPTAwMSI+PC9zY3JpcHQ+DQo=
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=