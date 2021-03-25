В 3 выпуске романтического реалити «Холостяк»-11 Михаил Заливако попрощался с Надин. Главный герой усомнился в истинных намерениях пребывания девушки на проекте. Тогда Холостяк отметил, что у Надин есть явная цель — публичные отношения. Так ли это? Участница ответила на интересующий зрителей вопрос. Подробнее — в материале.

«Я буду и в дальнейшем принимать участие в проектах, но не романтических. Все, точка. Хотя мне подписчики пишут: «Пойди на “Холостячку”, там ты будешь выбирать, а не будешь бегать за одним парнем». Нет, честно, проект «Холостяк» дал понять, что мне не суждено найти свою любовь на телевизионных проектах», — говорит Надин.

Также экс-участница поделилась историей, откуда знает участника проекта «Холостячка» Женю Ковтуненко. Двоих неоднократно видели вместе. Более того, подписчики заподозрили, что между ними что-то есть, когда Женя и Надин отправились вместе отдыхать.

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«Между нами исключительно дружеские отношения. Мы познакомились на дне рождения нашего общего друга. Тогда Женя рассказал, что у него есть цель стать лучшим блогером 2020 года. А моя компания занимается именно этим. Поэтому мы взялись за раскрутку его блога. Да, мы ездили вместе в Дубай. Там были и другие участники и блогеры. Это было блогерское путешествие».

В планах участницы развивать маркетинговую компанию. Однако если поступят предложения стать ведущей на телевидении, Надин уж точно не откажется.

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