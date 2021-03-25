У 3 випуску романтичного реаліті «Холостяк»-11 Михайло Заливако попрощався з Надін. Головний герой засумнівався у справжній меті перебування дівчини на проєкті. Тоді Холостяк зазначив, що в Надін є явна ціль — публічні стосунки. Чи так це? Учасниця відповіла на запитання, що цікавить глядачів. Детальніше — в матеріалі.

«Я братиму й надалі участь у проєктах, але не романтичних. Все, крапка. Хоча мені підписники пишуть: “Піди на “Холостячку”, там ти обиратимеш, а не будеш бігати за одним хлопцем”. Ні, чесно, проєкт “Холостяк” дав зрозуміти, що мені не судилося знайти своє кохання на телевізійних проєктах», — каже Надін.

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Також ексучасниця поділилася історією, звідки знає учасника проєкту «Холостячка» Женю Ковтуненка. Їх не раз бачили разом. Ба більше, підписники запідозрили, що між ними щось є, коли Женя і Надін вирушили разом відпочивати.

«Між нами суто дружні стосунки. Ми познайомилися на дні народження нашого спільного друга. Тоді Женя розповів, що в нього є ціль стати найкращим блогером 2020 року. А моя компанія займається саме цим. Тож ми взялися за розкрутку його блогу. Так, ми їздили разом до Дубаю. Там були й інші учасники та блогери. Це була блогерська подорож».

Наразі у планах учасниці розвивати маркетингову компанію. Однак якщо надійдуть пропозиції стати ведучою на телебаченні, Надін точно не відмовиться.

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