Наскільки далеко зайдуть дівчата, щоб спокусити Холостяка в 4 випуску романтичного реаліті?
Уже завтра, 26 березня, відбудеться прем’єра 4 випуску проєкту «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако об’єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території. Починається справжня боротьба за місце під сонцем, а хтось вживає кардинальних заходів, щоб спокусити Холостяка. Не пропустіть 4 випуск романтичного реаліті вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ.
4 випуск буде сповнений несподіваних подій, про які ви навіть не можете уявити! Дівчата з Будинку в лісі переїдуть у Будинок на озері. Відтепер буде спільний дім учасниць.
Михайло Заливако готує для суперниць бал, у ході якого дівчата танцюватимуть вальс, перевтіляться в різні образи і вивчать головні правила поведінки на ньому. Однак деякі приписи буде таки порушено, коли одна з учасниць вдасться до крайніх способів спокушання.
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Ба більше, випливе приголомшлива інформація, якою з Михайлом поділиться його друг. Одна з дівчат… продає себе за гроші? Чи так це? І що відповість сама учасниця?
- З ким Михайло вирушить на індивідуальне побачення, яке перемістить двох у дитинство?
- Як учасниці навчатимуться вальсу з трьома привабливими чоловіками?
- Невже хтось почне проявляти увагу не до Холостяка?
- Які приголомшливі факти розкриються про одну з дівчат?
- І як на це відреагує сам Михайло?
Це не можна пропустити! Вмикайте завтра телеканал СТБ о 19:00 і дивіться 4 випуск проєкту «Холостяк»-11!