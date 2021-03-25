Уже завтра, 26 березня, відбудеться прем’єра 4 випуску проєкту «Холостяк»-11. Головний герой Михайло Заливако об’єднав два будинки, і на початку тижня деякі учасниці опиняться на чужій території. Починається справжня боротьба за місце під сонцем, а хтось вживає кардинальних заходів, щоб спокусити Холостяка. Не пропустіть 4 випуск романтичного реаліті вже завтра о 19:00 на телеканалі СТБ.

4 випуск буде сповнений несподіваних подій, про які ви навіть не можете уявити! Дівчата з Будинку в лісі переїдуть у Будинок на озері. Відтепер буде спільний дім учасниць.

Михайло Заливако готує для суперниць бал, у ході якого дівчата танцюватимуть вальс, перевтіляться в різні образи і вивчать головні правила поведінки на ньому. Однак деякі приписи буде таки порушено, коли одна з учасниць вдасться до крайніх способів спокушання.

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Ба більше, випливе приголомшлива інформація, якою з Михайлом поділиться його друг. Одна з дівчат… продає себе за гроші? Чи так це? І що відповість сама учасниця?

З ким Михайло вирушить на індивідуальне побачення, яке перемістить двох у дитинство?

Як учасниці навчатимуться вальсу з трьома привабливими чоловіками?

Невже хтось почне проявляти увагу не до Холостяка?

Які приголомшливі факти розкриються про одну з дівчат?

І як на це відреагує сам Михайло?

Це не можна пропустити! Вмикайте завтра телеканал СТБ о 19:00 і дивіться 4 випуск проєкту «Холостяк»-11!

Video: Наскільки далеко зайдуть дівчата, щоб спокусити Холостяка в 4 випуску романтичного реаліті? Дивіться 4 випуск проекту Холостяк 11 сезон на телеканалі СТБ. Чим запам'ятається 4 випуск проекту Холостяк 11 від 26.03.2021? Дивіться у відео анонс Холостяка

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