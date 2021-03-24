Те, що не ввійшло в ефір: романтичний танець Холостяка і Юлі
24.03.2021
Церемонія троянд у 3 випуску реаліті «Холостяк»-11 стала знаковою подією. Дівчата в чорному були неймовірно схвильовані, адже до них на Церемонію завітали суперниці з іншого будинку. Холостяк Михайло Заливако все ж не оминув можливості поспілкуватися з Юлею і навіть запросити дівчину на тет. Те, що не ввійшло в ефір 3 випуску, — дивіться в ексклюзивному відео.
Під час особистої розмови дівчина зізналася, що дуже хвилюється. Михайло не став мучити учасницю і запросив її на танець. Нагадаємо, що в 1 випуску на вечірці Холостяк уже танцював з Юлею. У пари навіть є пісня, яку вони мило прозвали «нашою».
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Дивіться ексклюзивне відео з 3 Церемонії троянд:
Video: Те, що не ввійшло в ефір: романтичний танець Холостяка і Юлі
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