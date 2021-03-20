Чорне і біле: зустріч усіх учасниць проєкту «Холостяк»-11 (фото)

Така Церемонія троянд була вперше! Холостяк 11 сезону Михайло Заливако вирішив об’єднати два будинки в один, тому запросив усіх дівчат! Учасниці постали в білих і чорних сукнях. Склалося справжнє протистояння. Більше про це — читайте і дивіться ексклюзивні фото в матеріалі.

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«Наші сукні красивіші», «Ми з трояндами», «Вони неговіркі», «Це все психологічні маневри», — з такими заявами увійшли в хол дівчата з Будинку в лісі.

Атмосфера справді загострилася, а дівчата в чорному занервували. Така Церемонія троянд відбулася вперше в історії проєкту. Учасниці побачили на третьому тижні всіх своїх суперниць. І як годиться справжній жіночій конкуренції, у коментарях не шкодували нікого.

Незабаром з’явився Михайло, щоб хоч трохи внести ясності. Після проведеної Церемонії Холостяк заявив, що дівчатам таки доведеться з’їхатися в один будинок. До того ж їх залишилося набагато менше, ніж на початку проєкту. Сказати, що ця новина розрядила обстановку, — це сказати неправду.

Кожна дівчина захвилювалася. Тані, Ані, Даші, Юлі та Ані Богдан доведеться переїхати в Будинок біля озера.

«Ми будемо не на своїй території. Приходити до когось заселятися — це не так комфортно, як приймати когось», — зазначила Таня. «Упевнена, дівчата поводитимуться, як господині, а ми ― як гості», — додала Юля.

Безумовно, учасниці в білому пообіцяли бути гостинними. Подивимося, що з цього вийде. Не пропустіть 4 випуск реаліті «Холостяк»-11 уже наступної п’ятниці на телеканалі СТБ!

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