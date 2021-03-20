Такая Церемония роз была впервые! Холостяк 11 сезона Михаил Заливако решил объединить два дома в один, поэтому пригласил всех девушек. Участницы предстали в белых и чёрных платьях. Сложилось настоящее противостояние. Больше об этом — читайте и смотрите эксклюзивные фото в материале.

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«Наши платья красивее», «Мы с розами», «Они неразговорчивы», «Это все психологические маневры», — с такими заявлениями вошли в холл девушки из Дома в лесу.

Атмосфера действительно накалилась, а девушки в черном занервничали. Такая Церемония роз состоялась впервые в истории проекта. Участницы увидели на третьей неделе всех своих соперниц. И как полагается настоящей женской конкуренции, комментарии не щадили никого.

Вскоре появился Михаил, дабы хоть немного внести ясность. После проведенной Церемонии Холостяк заявил, что девушкам таки придется съехаться в один дом. К тому же их осталось намного меньше, чем в начале проекта. Сказать, что эта новость разрядила обстановку, — это сказать неправду.

Каждая девушка заволновалась. Тане, Ане, Даше, Юле и Ане Богдан придется переехать в Дом у озера.

«Мы будем не на своей территории. Приходить к кому-то заселяться — это не так комфортно, как принимать кого-то», — отметила Таня. «Уверена, девушки будут вести себя, как хозяйки, а мы ― как гости», — добавила Юля.

Безусловно, участницы в белом пообещали быть гостеприимными. Посмотрим, что из этого получится. Не пропустите 4 выпуск реалити «Холостяк»-11 уже в следующую пятницу на телеканале СТБ!

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