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То, что не вошло в эфир: романтический танец Холостяка и Юли

24.03.2021

Церемония роз в 3 выпуске реалити «Холостяк»-11 стала знаковым событием. Девушки в чёрном были невероятно взволнованы, ведь к ним на Церемонию пожаловали соперницы из другого дома. Холостяк Михаил Заливако все же не упустил возможности пообщаться с Юлей и даже пригласить девушку на тет. То, что не вошло в эфир 3 выпуска, — смотрите в эксклюзивном видео.

Во время личного разговора девушка призналась, что очень волнуется. Михаил не стал мучить участницу и пригласил ее на танец. Напомним, что в 1 выпуске на вечеринке Холостяк уже танцевал с Юлей. У пары даже есть песня, которую они мило прозвали «нашей».

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Смотрите эксклюзивное видео с 3 Церемонии роз:

Video: То, что не вошло в эфир: романтический танец Холостяка и Юли

Смотрите эксклюзивное видео Холостяк 11 от 19.03.2021. Романтический танец Холостяка и участницы Юли - смотрите в материале

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