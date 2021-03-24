То, что не вошло в эфир: романтический танец Холостяка и Юли
24.03.2021
Церемония роз в 3 выпуске реалити «Холостяк»-11 стала знаковым событием. Девушки в чёрном были невероятно взволнованы, ведь к ним на Церемонию пожаловали соперницы из другого дома. Холостяк Михаил Заливако все же не упустил возможности пообщаться с Юлей и даже пригласить девушку на тет. То, что не вошло в эфир 3 выпуска, — смотрите в эксклюзивном видео.
Во время личного разговора девушка призналась, что очень волнуется. Михаил не стал мучить участницу и пригласил ее на танец. Напомним, что в 1 выпуске на вечеринке Холостяк уже танцевал с Юлей. У пары даже есть песня, которую они мило прозвали «нашей».
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Смотрите эксклюзивное видео с 3 Церемонии роз:
Video: То, что не вошло в эфир: романтический танец Холостяка и Юли
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