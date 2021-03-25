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Насколько далеко зайдут девушки, чтобы соблазнить Холостяка в 4 выпуске романтического реалити?

25.03.2021

Уже завтра, 26 марта, состоится премьера 4 выпуска проекта «Холостяк»-11. Главный герой Михаил Заливако объединил два дома, и в начале недели некоторые участницы окажутся на чужой территории. Начинается настоящая борьба за место под солнцем, а кто-то принимает кардинальные меры, чтобы соблазнить Холостяка. Не пропустите 4 выпуск романтического реалити уже завтра в 19:00 на телеканале СТБ.

4 выпуск будет полон неожиданных событий, о которых вы даже не можете представить! Девушки из Дома в лесу переедут в Дом на озере. Отныне будет общий дом участниц. 

Михаил Заливако готовит для соперниц бал, в ходе которого девушки будут танцевать вальс, преобразятся в разные образы и выучат главные правила поведения на нем. Однако некоторые предписания будут таки нарушены, когда одна из участниц примется за крайние меры соблазнения. 

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Более того, всплывет шокирующая информация, которой с Михаилом поделится его друг. Одна из девушек… продаёт себя за деньги? Так ли это? И что ответит сама участница?

  • С кем Михаил отправится на индивидуальное свидание, которое переместит двоих в детство?
  • Как участницы будут обучаться вальсу с тремя привлекательными  мужчинами?
  • Неужели кто-то начнёт проявлять внимание не к Холостяку?
  • Какие шокирующие факты вскроются об одной из девушек?
  • И как на это отреагирует сам Михаил?

Это нельзя пропустить! Включайте завтра телеканал СТБ в 19:00 и смотрите 4 выпуск проекта «Холостяк»-11!

Video: Насколько далеко зайдут девушки, чтобы соблазнить Холостяка в 4 выпуске романтического реалити?

Смотрите 4 выпуск проекта Холостяк 11 сезон на телеканале СТБ. Чем запомнится 4 выпуск проекта Холостяк 11 от 26.03.2021? Смотрите в видео анонс

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