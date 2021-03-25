Директор, подлиза, простушка и ребенок: разные типы женщин на проекте «Холостяк»-11
25.03.2021
Думаете, что знаете все об участницах проекта «Холостяк»-11? А вот и нет! Каждая девушка, которая пришла в реалити, уникальна. Но и подхода к себе они требуют особенного. Женщина-претензия, женщина-загадка, женщина-следователь, женщина-ребенок и другие, — все эти типы прекрасных участниц мы собрали в 11 сезоне! Эксклюзивное видео — в материале.
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